Niño víctima de bullying se suicidó colocándose en las vías de un tren

Londres. Un menor, de 14 años y que sufría bullying, se suicidó recostándose en las vías del tren de la estación de Chertsey, al oeste de Londres en el Reino Unido. El hecho ha conmocionado a toda la sociedad y ha tenido repercusión a nivel mundial.

Según informa La Vanguardia, el trágico desenlace ocurrió el pasado lunes por la tarde. El menor Sam Connor arribó a las estación de tren junto a sus compañeros después de salir de su colegio católico de Chertsey.

Sam Connor esperaba al igual que todos la llegada de uno de los trenes. Cuando de repente, al percatarse de que uno se aproximaba, le dio su mochila a un amigo y se acostó en las vías de manera imprevista.

"Fue horrible. Sam le dio su mochila y su celular a un amigo, se arrojó sobre las vías y se acostó sobre ellas cuando el tren ya estaba casi encima de él. Muchos dicen que sufría bullying y era acosado. Nunca me di cuenta. Me parecía un chico feliz, pero uno no puede saber realmente como está otra persona", mencionó uno de sus compañeros de clase.

La estación de Chertsey, al oeste de Londres. (Foto: Captura de video) La estación de Chertsey, al oeste de Londres. (Foto: Captura de video)

Ante el dramático hecho, una de las madres de un amigo de Sam Connor declaró que su hijo jugaba con él y que jamás vio que lo agredieran. Sin embargo, dijo que sabía que el pequeño era víctima de bullying. "Esto es horrible", agregó.

Por otro lado, un portavoz del colegio indicó que nunca habían recibido denuncias por parte de Sam y su familia, pero anunciaron que iniciarán una investigación sobre el hecho.