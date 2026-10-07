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Resumen

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Fotografía de archivo en la que se captó al primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, durante una conferencia de prensa, en París. Foto: EFE/Ian Langsdon/Pool
Fotografía de archivo en la que se captó al primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, durante una conferencia de prensa, en París. Foto: EFE/Ian Langsdon/Pool
Por Agencia EFE

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este miércoles que la angustia y el malestar de los jóvenes “no surge de la nada” y se comprometió a presentar las primeras decisiones del gobierno en respuesta a las demandas de los estudiantes de secundaria “a finales de octubre”.

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