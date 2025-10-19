Pasado el mediodía y tras el tradicional Ángelis, el papa León XIV bendijo la imagen del Señor de los Milagros y a sus fieles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, tras una extensa procesión del Cristo Moreno realizada este domingo en Roma.
La imagen, que minutos antes había ingresado a la Ciudad del Vaticano, se ubicó a un lago de la multitud que esperaba el paso del Santo Padre sobre el ‘papa móvil’. A su paso, el pontífice se encaragaba de hacer la señal de la cruz hasta llegar hasta donde se ubicaban los devotos vestidos de su tradicional color morado, donde se detuvo.
Repitió el gesto, aunque a la distancia, directamente hacia la imagen del Señor de los Milagros para luego hacer lo propio a los fieles que lo rodeaban.
“Saludo a los demás peregrinos presentes, especialmente a la Hermandad del Señor de los Milagros, que celebró la tradicional procesión”, dijo más tarde en declaraciones recogidas por Vatican News.
Imágenes del momento fueron destacadas por el Arzobispado de Lima, quien mencionó que el hito tuvo lugar durante la Jornada Mundial de las Misiones, en las que se canonizó a siete nuevos santos para la Iglesia Universal.
