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El incendio de una refinería atacada por Ucrania en Moscú y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. (EFE / AFP).
El incendio de una refinería atacada por Ucrania en Moscú y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. (EFE / AFP).
Por Agencia AFP

“Si Ucrania arde, su Moscú también arderá”, afirmó este jueves el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, después del mayor ataque de sus tropas contra la capital de Rusia en dos años.

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