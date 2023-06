¿Cuál es el legado político de Berlusconi en Italia?

Su legado es bastante controvertido por las investigaciones. En muchos casos él no ha sido prácticamente absuelto, simplemente hubo una prescripción de las acusaciones. Hubo una serie de posibles manchas sobre este líder que, sin duda, ha marcado a mi país desde 1994 en adelante. Cambió la manera de hacer política. Él se presentó como la novedad. Utilizó mucho el discurso anticomunista cuando el partido comunista ya no existía. Su discurso pegaba bastante por ser un empresario.

Berlusconi ha sido un gran líder. Empezó la visión populista y personalista del poder. Su legado queda en la sociedad civil, más que en la política porque su partido Forza Italia va a desaparecer. Su partido era él.

Francesco Tucci, internacionalista y profesor de la UPC y la PUCP, conversó con El Comercio.

¿Fue Berlusconi una pesadilla para la izquierda italiana ?

Sí, sobre todo porque la izquierda italiana perdió su identidad. En Italia no se puede hablar de una sola izquierda, son varias izquierdas.

¿Cree que Berlusconi polarizó a los italianos?

Sí, en parte ha polarizado a los italianos. Honestamente, Berlusconi no estaba a favor de un italiano culto. Iba a los intereses más básicos. Era un gran comunicador. Le gustaba el fútbol, fue presidente del Milán. Con eso aglutinó mucho consenso. Sus canales de televisión eran de entretenimiento simple. Su discurso era del hombre común y corriente. Tenía como una especie de rechazo hacia lo que podía ser más cultural, Su discurso era bastante populista.

¿Considera que Berlusconi es el precursor de un populismo encarnado por Donald Trump? ¿Encuentra similitudes?

Se parece un poco. Según varios analista, Berlusconi fue el primero. Al fin y al cabo, se podría decir que Donald Trump es una copia barata. Trump ha gobernado una sola vez. Berlusconi pudo incidir en la cultura de mi país, en la moral. El italiano actual sale con mucho más débil moral que antes por la doble moral que introdujo Berlusconi. Esto se ha enquistado en el italiano promedio que quería ser como él, porque Berlusconi se hizo rico desde la nada. El mito del hombre que se hace por sí mismo.

Se ha investigado su vida tanto política como de empresario. Hay zonas grises que hay que considerar. Ha dejado una huella muy importante en mi país desde la televisión. Trump era diferente, parecía más una copia barata, repito, Berlusconi tenía la capacidad de establecer empatía con quien lo escuchaba. Berlusconi ha sido un actor político relevante hasta su fallecimiento. En el centroderecha siempre se tomaba en cuenta lo que él decía.

El presidente ruso Vladimir Putin y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi visitan la Reserva Histórica y Cultural de Bakhchisaray en las afueras de Sebastopol, Crimea el 12 de septiembre de 2015. Foto: archivo AFP ALEXEI DRUZHININ / RIA NOVOSTI / ALEXEI DRUZHININ

¿A qué se debió la cercanía que hubo entre Vladimir Putin y Silvio Berlusconi?

Probablemente la cercanía se debía a la manera en que ambos tenían de ver el poder. Una manera que es de un líder fuerte. Rusia no es una dictadura, pero tampoco es una plena democracia. Hay un dicho: si quieres entender quién soy mira a mis amigos.

Hay un paralelismo entre ambos en el ingreso a la liga relevante de la política de sus respectivos países. Había admiración. Se reunían y se hacen regalos. Es cierto que había una amistad.

¿Cuál considera que fue el inicio del ocaso político de Berlusconi?

Berlusconi no disfrutaba del escándalo. Por otro lado, se puede decir que era un político egocéntrico. Era un gran manipulador. Si no quería ser entrevistado, terminaba hablando de lo que le daba la gana. No vivía del escándalo.

El problema eran las fiestas privadas que organizaba en sedes que habían sido equiparadas a sedes de gobierno. En las fiestas participaban personas de dudosa moral que podían tener acceso a documentación sensible. Este ha sido el problema. Este fue el inicio del ocaso político de Berlusconi.

Cronología de Silvio Berlusconi. Fuente. AFP

¿El fallecimiento de Berlusconi marca la historia de Italia?

En el bien y el mal, Berlusconi ha cambiado mi país, guste o no. Él ha sido un actor relevante. No se puede entender Italia, desde los noventa, sin estudiar y entender la figura de Silvio Berlusconi. Le dio otra dignidad a la centroderecha, antes la derecha era sinónimo de fascismo. Con él termina un ciclo.