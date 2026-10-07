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Resumen

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Imagen de archivo de una manifestación convocada por UGT y CCOO en Madrid. Foto: EFE/ J.j.guillen
Imagen de archivo de una manifestación convocada por UGT y CCOO en Madrid. Foto: EFE/ J.j.guillen
Por Agencia AFP

Los principales sindicatos españoles llamaron este miércoles a una huelga general para el 11 de noviembre, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de ese mes, para luchar principalmente por “mejores salarios” y “una vivienda digna”.

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