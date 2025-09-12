Un terremoto de magnitud 7,4 volvió a registrarse en Rusia. (Foto: USGS)
Un terremoto de magnitud 7,4 volvió a registrarse en Rusia. (Foto: USGS)
Sismo de magnitud 7,4 se registró frente a la costa de Rusia en el Pacífico
Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó la península de Kamchatka en el Extremo Oriente de el sábado, dijo el .

El sismo ocurrió a 111 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk de Kamchatka, el centro administrativo de la región de mismo nombre, a una profundidad de 39,5 kilómetros, dijo el USGS.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que eran posibles olas “peligrosas” a lo largo de las costas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto.

En julio, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados golpeó frente a la península de Kamchatka, y desencadenó tsunamis de hasta cuatro metros de altura en todo el Pacífico y evacuaciones desde Hawái hasta Japón.

El sismo de magnitud 8,8 fue el más grande desde 2011, cuando uno de magnitud 9,1 frente a Japón causó un tsunami que mató a más de 15.000 personas.

Esto llevó a las autoridades de Japón a ordenar a casi dos millones de personas dirigirse a terrenos más altos.

También se emitieron advertencias de tsunami en toda la región, antes de ser anuladas o rebajadas.

