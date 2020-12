Conforme a los criterios de Saber más

El 2016 fue un año complicado para la familia Johnson. Como pasó en muchos hogares, el debate a favor y en contra del Brexit, que ese año se votó en un referéndum que terminó cambiando la historia, resaltó las diferencias entre sus integrantes. Stanley, patriarca del clan, estaba en contra del divorcio del Reino Unido y la Unión Europea, mientras que su hijo Boris no solo fue el rostro público de la campaña a favor de la separación, sino que luego terminó sacando al país del bloque como primer ministro.

Antes de que los británicos respaldaran el Brexit, Johnson padre, de 80 años, postuló activa y abiertamente que el divorcio del bloque regional era el camino equivocado. Como era de esperarse, votó por la permanencia en el referéndum británico del 2016.

Su posición no era una sorpresa. Stanley, ex miembro conservador del Parlamento Europeo, fue uno de los primeros funcionarios del Reino Unido en trabajar en Bruselas después de que Gran Bretaña se uniera a la Unión Europea, luego a la Comunidad Económica Europea, en 1973. También trabajó para la Comisión Europea, señala el diario “The Guardian”.

Su hijo Boris, en cambio, se lanzó con vigor a hacer campaña en favor de abandonar la Unión Europea y cumplió su objetivo. “Somos parte de Europa y no podemos dar la espalda a Europa. Pero lo que no podemos es formar parte de un Gobierno federal dirigido desde Bruselas. La UE ha sido una idea noble, pero su momento quedó atrás”, dijo tras el triunfo del Brexit en el referéndum de junio del 2016.

La división en la familia Johnson se profundizó entre más de sus integrantes. Para demostrar su rechazo al Brexit, la hermana del hoy primer ministro, la periodista Rachel Johnson, dejó el Partido Conservador para unirse a los Demócratas Liberales antes de las elecciones generales del 2017.

Por su parte, su hermano, el diputado conservador Jo Johnson, renunció al gabinete en el 2018 para resaltar su apuesta por vínculos más estrechos con la Unión Europea, según detalla la BBC.

Nuevo respaldo y el pasaporte francés

Stanley Johnson es un ensayista, novelista y coautor de las directivas ambientales de la Unión Europea. Cofundó un grupo multipartidista (Environmentalists for Europe) para apoyar la campaña por la permanencia en el bloque regional. Pero tras la victoria del Brexit en el referéndum su postura cambió.

“Como copresidente de Environmentalists for Europe, hice una campaña apasionada por permanecer en el bloque. Ahora que el Reino Unido ha hablado, y el veredicto es ‘estamos fuera’, me preguntan cuál es mi posición sobre el liderazgo del Partido Conservador y el liderazgo del país [...] Quiero dejar claro que aunque hicimos campaña en lados opuestos durante el referéndum, Boris tiene todo mi apoyo”, dijo Stanley Johnson al diario County Gazette.

También destacó que su hijo demostró ser un excelente comunicador “y alguien que atraviesa la división política, alguien que atrae a personas que no necesariamente se involucrarían en política [...] Y ha ayudado a emitir un voto para salir de la UE que cuenta con el apoyo de más de 17 millones de personas en este país”.

El padre del primer ministro volvió a causar polémica este jueves, cuando informó que ha iniciado el procedimiento para obtener la nacionalidad francesa, a pocas horas de que el Brexit se consume y el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea.

“Siempre seré un europeo, eso es seguro. No se le puede decir al pueblo británico: no son europeos. Es importante tener un vínculo con la Unión Europea”, dijo a la radio francesa RTL.

Destacó sus fuertes vínculos familiares con Francia. “Soy francés. Mi madre nació en Francia, su madre era totalmente francesa, al igual que su abuelo. Entonces para mí se trata de recuperar lo que ya tengo. Y eso me hace muy feliz”, dijo Johnson hablando en francés.

Su hija Rachel ya había revelado los planes de buscar un pasaporte galo en un libro publicado en marzo, donde contó que su abuela había nacido en Versalles y que si su padre recibía la ciudadanía francesa, ella también iniciaría el mismo trámite.

Según “The Guardian”, miles de británicos han adquirido la ciudadanía de algún país de la UE desde la votación del Brexit. Más de 350.000 habían solicitado la nacionalidad de otro estado del bloque en enero de este año.

Otras polémicas

Stanley Johnson también hizo noticia este año por violar las recomendaciones y normas impuestas por la pandemia del COVID-19. El padre del primer ministro fue fotografiado en octubre comprando en una tienda sin cubrirse la cara.

Johnson padre se disculpó alegando que aparentemente no estaba “100% al día” con las reglas vigentes en ese momento después de regresar del extranjero.

El exeurodiputado conservador también fue criticado en julio por viajar a Grecia durante el bloqueo ordenado por el coronavirus.

En el 2019, fue acusado de “pensamiento elitista” después de sugerir que el público británico “no podría deletrear Pinocho si lo intentara” cuando defendía a su hijo de los críticos.

