Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes de policía montan guardia afuera del centro de educación para adultos Campus Risbergska en Orebro, Suecia, el 6 de febrero de 2025. (Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Agentes de policía montan guardia afuera del centro de educación para adultos Campus Risbergska en Orebro, Suecia, el 6 de febrero de 2025. (Jonathan NACKSTRAND / AFP)
/ JONATHAN NACKSTRAND
Por Agencia AFP

Un hombre residente en el norte de Suecia es sospechoso de haber facilitado la venta de servicios sexuales realizados por su mujer a más de 100 hombres, informó este lunes a AFP la fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Acusan a un hombre en Suecia de haber vendido a su mujer a más de 100 hombres
Europa

Acusan a un hombre en Suecia de haber vendido a su mujer a más de 100 hombres

Zelensky ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso en Ucrania
Europa

Zelensky ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso en Ucrania

Rusia rechaza “infundadas” acusaciones europeas de que Navalny fue envenenado en prisión
Europa

Rusia rechaza “infundadas” acusaciones europeas de que Navalny fue envenenado en prisión

Alteran en secreto papeles que identificaban al expríncipe Andrés en archivos Epstein, según The Sun
Europa

Alteran en secreto papeles que identificaban al expríncipe Andrés en archivos Epstein, según The Sun