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El Gobierno sueco advirtió sobre un riesgo de escasez de combustible para aviación en Europa debido al conflicto en Oriente Medio. Foto: AFP
El Gobierno sueco advirtió sobre un riesgo de escasez de combustible para aviación en Europa debido al conflicto en Oriente Medio. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El Gobierno sueco anunció este martes que ha emitido una alerta temprana por el riesgo de escasez de combustible para la aviación en Europa debido al conflicto bélico en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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