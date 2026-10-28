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Resumen

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ChatGPT es el producto más conocido de OpenAI, firma de inteligencia artificial estadounidense. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
ChatGPT es el producto más conocido de OpenAI, firma de inteligencia artificial estadounidense. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno sueco implementó desde este martes 27 la prohibición a sus empleados de usar las versiones de navegador de los aplicativos de inteligencia artificial (IA) Claude y ChatGPT, respectivamente desarrollados por las firmas estadounidenses Anthropic y OpenAI.

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