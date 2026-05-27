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Miembros del parlamento sueco, en el parlamento de Estocolmo, el 11 de febrero de 2025. (Claudio BRESCIANI / TT News Agency / AFP)
Miembros del parlamento sueco, en el parlamento de Estocolmo, el 11 de febrero de 2025. (Claudio BRESCIANI / TT News Agency / AFP)
/ CLAUDIO BRESCIANI
Por Agencia EFE

El Parlamento sueco ha aprobado de forma unánime esta semana prohibir los matrimonios entre primos de primer grado y otros parientes cercanos, una ley que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

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