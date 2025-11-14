Técnicos policiales en el lugar del accidente de un autobús contra una parada de autobús en Ostermalm, Estocolmo, Suecia, el 14 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Claudio Bresciani
Técnicos policiales en el lugar del accidente de un autobús contra una parada de autobús en Ostermalm, Estocolmo, Suecia, el 14 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Claudio Bresciani
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Varios muertos y heridos tras ser atropellados por un autobús en el centro de Estocolmo
Resumen de la noticia por IA
Varios muertos y heridos tras ser atropellados por un autobús en el centro de Estocolmo

Varios muertos y heridos tras ser atropellados por un autobús en el centro de Estocolmo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Varias personas han muerto y otras más han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús , informó la , que no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, y la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Tiroteo en Suecia: al menos 3 personas mueren en un ataque en la ciudad de Uppsala

Otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

“Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas”, señala el último comunicado policial.

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

Vista del autobús accidentado que chocó contra una marquesina en Ostermalm, Estocolmo, Suecia, el 14 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Claudio Bresciani
Vista del autobús accidentado que chocó contra una marquesina en Ostermalm, Estocolmo, Suecia, el 14 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Claudio Bresciani
/ Claudio Bresciani / TT

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.

Técnicos de la policía han acudido a la zona, que ha sido acordonada por orden de las autoridades.

Los líderes europeos y de la OTAN comenzaron a llegar este lunes 18 de agosto a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que mantiene hoy también una importante reunión con el mandatario estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC