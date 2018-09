Estocolmo. Los suecos están votando hoy en unas elecciones generales de incierto resultado por la igualdad entre los bloques que pronostican los sondeos y la subida del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que puede ser clave para la formación de un gobierno.



"Asumo que van a ganar muchos votos y serán fuertes. Claro que tengo un poco de miedo, no creo en su política. Pero también es necesario discutir temas como la inmigración en la sociedad", dice a Efe Camilla, una consultora de 44 años, tras votar al Partido Conservador en un colegio electoral del centro de la capital.



Ulf, un financiero de 35 años, se confiesa votante de otro de las cuatro fuerzas que constituyen la Alianza de centroderecha, el Partido de Centro, por su postura aperturista hacia los refugiados, "una rareza hoy en día".



"Demócratas de Suecia son una amenaza para la democracia. Jimmie Akesson, su líder, es muy hábil, pero bajo la superficie hay actitudes antidemocráticas. No sería bueno para Suecia que ganasen muchos votos", dice este financiero sobre un partido que podría convertirse en la segunda fuerza política.



En términos más duros se refiere Linda, una documentalista sueca de origen cubano de 46 años, quien califica al SD de "racista" y "nazi" y lamenta que la oleada de refugiados registrada en Suecia en los últimos años haya hecho que mucha gente, sobre todo del mundo rural, tenga "miedo" a los inmigrantes.



"Las acusaciones al SD son estupideces. ¿Qué pasa, que el 25% de la población es nazi? Hubo nazis al principio, en los inicios, pero no ahora. Y los partidos que dicen eso antes eran comunistas", dice Peter, de 65 años y votante de Demócratas de Suecia, en referencia a las fuerzas de izquierda.



Para él, Suecia es un país "al borde del colapso", que tiene un futuro "muy malo" y que si sigue así, su economía se derrumbará en un par de años.



En lo que coinciden la mayoría de los electores -que pueden votar hoy entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde- es en la incertidumbre sobre cuál será el resultado final y qué partidos integrarán un hipotético gobierno.



"No sé cuál será el resultado. La Alianza dice que no quiere hablar con el SD, pero necesitará sus votos", explica Peter.



Tanto Ulf como Camilla coinciden en que esperan que el bloque de centroizquierda del primer ministro, Stefan Löfven, saque más votos que la Alianza e intente formar gobierno, pero la decisión del centroderecha de no aislar al SD hace probable un ejecutivo en minoría con alguna forma de apoyo externo de la ultraderecha.



"Va a ser muy difícil saber qué va a pasar, va a ser caótico. Espero que enseñemos que no somos como el resto de Europa. Suecia ha sido un país ejemplar para dejar entrar a gente, espero que siga siendo así. Es muy importante enseñar el color de Suecia, quiénes somos y dónde tenemos el corazón", afirma Linda. EFE



Los centros de votación abrieron a las 8 de la mañana y cerrarán a las ocho de la tarde para que los algo más de 7 millones de electores puedan depositar los sufragios que permitirán renovar el Riksdag (Parlamento).



El Gobierno saliente, presidido por el socialdemócrata Kjel Stefan Löfven, es una coalición entre el Partido Socialdemócrata y los Verdes, con el apoyo externo de los ex comunistas.



Entre los tres reunieron casi el 44% de los votos de los comicios celebrados hace cuatro años, aunque el Gobierno ha tenido que superar la amenaza de elecciones anticipadas, mociones de censura, y salidas forzadas de ministros.



El Partido Moderado (conservador, en la oposición) obtuvo el segundo puesto en aquellos comicios, en los que el SD alcanzó casi el 13% pero aquel rechazó pactar con la ultraderecha.



Los sondeos apuntan a que la situación será ahora más complicada: casi todas las encuestas colocan al SD segundo con cerca del 20%, por delante de los conservadores y a 5-6 puntos de los socialdemócratas.



No obstante las variaciones de hasta ocho puntos que dan los sondeos al SD han contribuido a que aumenten las dudas sobre sus pronósticos y acerca de los métodos de los institutos de opinión para medir el apoyo a este tipo de partidos.



La ultraderecha sueca, que se ha beneficiado de la crisis por la oleada de refugiados llegados en los últimos años, aspira a reforzar su papel de árbitro y romper el aislamiento creciendo tanto que no pueda ser ignorada por el resto de partidos, de los que lo separa también su postura a favor de la salida de la Unión Europea (UE).



Según las leyes electorales suecas, no es necesario tener mayoría absoluta para gobernar, basta con no tener una mayoría en contra.



El líder conservador, Ulf Kristersson cuenta con que la ultraderecha permita un ejecutivo de centroderecha antes que dejar mandar a la izquierda.



Pero el líder del SD, Jimmie Åkesson, ya ha avisado de que su apoyo no es automático y menos gratuito, aunque sus electores parecen apoyar un eventual Gobierno con los conservadores.



El resto de los partidos, especialmente los socialdemócratas, ha centrado buena parte de sus ataques en campaña en el partido de Åkesson.



Durante la campaña electoral la inmigración y la delincuencia han sido por primera vez cuestiones dominantes y han restado protagonismo a asuntos habituales como el modelo de bienestar, los impuestos y la sanidad.



Los 163.000 solicitantes de asilo recibidos en 2015 por Suecia (la cifra per cápita más alta de la Unión Europea) colapsaron el sistema de acogida sueco y el país ha pasado de tener la política de asilo más generosa de la UE a impulsar políticas más restrictivas.

