Una ciudadana camina por una calle de Nuuk, la capital de Groenlandia y su ciudad más grande. Foto: AFP
Agencia EFE
Suecia y Noruega anuncian envío de militares a Groenlandia para aumentar presencia aliada
Suecia y Noruega anuncian envío de militares a Groenlandia para aumentar presencia aliada

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a varios oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la , mientras que Noruega enviará también a dos militares.

“Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados”, escribió Kristersson en X.

“Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas”, detalló.

PUEDES VER: ¿Por qué Groenlandia es tan importante para Estados Unidos?

Por su parte, el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, declaró a la agencia NTB que su país contribuirá con el envío de dos militares con la tarea de explorar maneras de incrementar la cooperación entre los aliados.

“Ahora mismo hay un diálogo en la OTAN sobre cómo podemos reforzar la seguridad en el Ártico, también en las zonas en y alrededor de Groenlandia. Todavía no se han sacado conclusiones, pero estamos realizando valoraciones en coordinación con los aliados”, dijo Sandvik a este medio.

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EE. UU., cuyo presidente,, quiere hacerse “por las buenas o por las malas” con la isla.

“El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, señaló el Ministerio de Defensa danés.

El buque de la armada de Dinamarca P572 Lauge Koch patrulla las aguas frente a Nuuk, capital de Groenlandia, el 8 de marzo de 2025. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
Entre las posibles actividades que se realizarán este año, se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un encuentro en el que ejerció de anfitrión el vicepresidente, JD Vance.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

