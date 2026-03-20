El Gobierno suizo confirmó este viernes que “no puede autorizar” las exportaciones de material de guerra a Estados Unidos por su participación en la guerra de Irán, unido a la aplicación de su principio de neutralidad, que impide este tipo de comercio con países en conflicto.

La tradicional neutralidad suiza también le impide exportar material de guerra a Israel e Irán, aunque el país llevaba varios años sin autorizar exportaciones para estos dos países, según apuntó un comunicado gubernamental (en el caso iraní incluso hay un embargo en vigor).

Suiza ya indicó la semana pasada que desde el estallido del conflicto el 28 de febrero no había autorizado ninguna demanda de exportación de armamento a Estados Unidos, su segundo mayor comprador de material de guerra en 2025, aunque esta posición se evaluó y aclaró este viernes en la reunión del Consejo Federal (Ejecutivo).

En la reunión se indicó que las autorizaciones ya en curso hacia Estados Unidos siguen siendo válidas, ya que los bienes no están destinados a fines militares, aunque serán periódicamente examinadas por un grupo de expertos de varios ministerios, incluidos los de Economía, Asuntos Exteriores y Defensa, para determinar si cumplen el principio de neutralidad.

Ese mismo grupo, subrayó el Gobierno, también examinará periódicamente las exportaciones de bienes de doble uso (militar y civil) y determinados bienes hacia Irán, mientras que las destinadas a Israel mantendrán restricciones que ya estaban en vigor.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz) / Aaron Schwartz /POOL

El año pasado, las empresas de armamento suizas exportaron material de guerra por valor de 948,2 millones de francos suizos (1.052,6 millones de euros), cerca de un 43 % más que el año anterior.

Estados Unidos fue el segundo comprador, solo por detrás de Alemania, al importar por valor de 94,2 millones de francos (105 millones de euros), principalmente destinados a varios tipos de munición y componentes de aviones de combate.