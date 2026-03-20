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La bandera de Suiza ondea frente a la Comisión Europea. Foto: EFE/EPA/Olivier Matthys
La bandera de Suiza ondea frente a la Comisión Europea. Foto: EFE/EPA/Olivier Matthys
Por Agencia EFE

El Gobierno suizo confirmó este viernes que “no puede autorizar” las exportaciones de material de guerra a Estados Unidos por su participación en la guerra de Irán, unido a la aplicación de su principio de neutralidad, que impide este tipo de comercio con países en conflicto.

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