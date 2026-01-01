Suiza: fuegos artificiales habían sido prohibidos en estación donde incendio causó muertos

Varias personas, que podrían llegar hasta cuarenta, han muerto y otras muchas han resultado heridas en un incendio en un bar de la popular estación de esquí suiza de Crans Montana, donde las autoridades habían cancelado los fuegos artificiales previstos en la Nochevieja debido a una situación de sequía.

La localidad usualmente se encuentra habitualmente cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión carece de nieve por la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas relativas para el invierno.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según confirmó EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.

El incendio se registró en el conocido bar “Le Constellation” de la estación de esquí, donde por la noche miles de personas se reunieron en la plaza central para recibir el nuevo año.

La Policía ha indicado que el incendio “posiblemente se produjo debido al uso de fuegos pirotécnicos”, pero al mismo tiempo ha señalado que el origen se desconoce.