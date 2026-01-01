Suiza: policía teme que haya extranjeros entre víctimas de incendio en estación de esquí

La Policía suiza teme que entre las víctimas mortales y heridos en el incendio que arrasó esta madrugada un bar en la localidad de Crans Montana haya probablemente varias personas extranjeras que se encontraban en esta estación de esquí para recibir el año nuevo.

“En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero”, dijo a EFE el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

Prohibieron fuegos artificiales

La localidad usualmente se encuentra habitualmente cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión carece de nieve por la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas relativas para el invierno.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según confirmó EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.

El incendio se registró en el conocido bar “Le Constellation” de la estación de esquí, donde por la noche miles de personas se reunieron en la plaza central para recibir el nuevo año.

La Policía ha indicado que el incendio “posiblemente se produjo debido al uso de fuegos pirotécnicos”, pero al mismo tiempo ha señalado que el origen se desconoce.