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Un hombre pasa junto a carteles electorales en los que se lee «No a una Suiza de 10 millones» (izquierda) y «Protejamos Suiza», mientras los suizos votan una controvertida propuesta contra la inmigración para limitar la población del país y otro referéndum sobre la restricción del acceso a la objeción de conciencia al servicio militar, en Aarberg, el 14 de junio de 2026. Foto: STEFAN WERMUTH / AFP
Un hombre pasa junto a carteles electorales en los que se lee «No a una Suiza de 10 millones» (izquierda) y «Protejamos Suiza», mientras los suizos votan una controvertida propuesta contra la inmigración para limitar la población del país y otro referéndum sobre la restricción del acceso a la objeción de conciencia al servicio militar, en Aarberg, el 14 de junio de 2026. Foto: STEFAN WERMUTH / AFP
/ STEFAN WERMUTH
Por Agencia EFE

Los suizos rechazaron hoy en referéndum la iniciativa “No a una Suiza de diez millones”, que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico - principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo - si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.

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