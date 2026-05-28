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Un acusado esposado oculta su rostro mientras es escoltado por agentes judiciales, en un juicio por un complot para atacar un concierto de Taylor Swift en Viena, en un tribunal de Wiener Neustadt, Austria, el 28 de mayo de 2026. (Joe Klamar / AFP)
Un acusado esposado oculta su rostro mientras es escoltado por agentes judiciales, en un juicio por un complot para atacar un concierto de Taylor Swift en Viena, en un tribunal de Wiener Neustadt, Austria, el 28 de mayo de 2026. (Joe Klamar / AFP)
/ JOE KLAMAR
Por Agencia EFE

Un tribunal de Austria condenó este jueves a un hombre de 21 años a 15 años de prisión por planear un atentado terrorista en un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024 en Viena, y a 12 años de cárcel a su cómplice, de la misma edad.

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