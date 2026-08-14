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Resumen

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Una mujer se refresca en el Parque de Bercy en París. Foto: EFE/MOHAMMED BADRA
Una mujer se refresca en el Parque de Bercy en París. Foto: EFE/MOHAMMED BADRA
Por Agencia EFE

Las temperaturas subieron este viernes hasta 40 grados en algunas ciudades francesas en el último pico hasta ahora de una larga tercera ola de calor del verano, que va a remitir desde el fin de semana, pero sin que se pueda fijar todavía el final y sin lluvias a la vista para la sequía histórica.

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