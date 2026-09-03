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El presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Friedrich Merz en una nueva confrontación luego de que una investigación a un intento de atentado con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle fuera atribuido a Rusia.
El presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Friedrich Merz en una nueva confrontación luego de que una investigación a un intento de atentado con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle fuera atribuido a Rusia.
/ Agencia AFP
Por Juan Luis Del Campo

Las ya álgidas relaciones entre la Unión Europea y Rusia han alcanzado un nuevo nivel desde el pasado 1 de setiembre, cuando Alemania atribuyó a Moscú un intento de atentado ocurrido a inicios de agosto contra el aeropuerto de Leipzig/Halle. El episodio, que involucró drones cargados con explosivos, ha provocado una nueva ronda de acusaciones, represalias diplomáticas y amenazas de mayores sanciones contra el Kremlin.

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