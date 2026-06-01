Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la madrugada de este martes la región de Calabria, en el sur de Italia, sin que se hayan reportado daños por el momento.
El temblor se originó a casi 250 kilómetros de profundidad en el mar Tirreno, frente a la costa de Cosenza.
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El movimiento se sintió en gran parte de la región, como en el municipio de Catanzaro y Cosenza, y hasta en Nápoles y otras localidades de la zona del Vesubio, según medios locales.
No se han reportado daños ni afectaciones por el momento, aunque las autoridades siguen monitoreando la situación.
El papa León XIV pidió luchar contra el "dominio" de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada el lunes 25 de mayo, un documento que también denuncia la "deshumanización" y el concepto de "guerra justa". (AFP)
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