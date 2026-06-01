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Un terremoto de magnitud 6,2 se registró en la región de Calabria, al sur de Italia, durante la madrugada del 2 de junio de 2026. (Captura de USGS)
Un terremoto de magnitud 6,2 se registró en la región de Calabria, al sur de Italia, durante la madrugada del 2 de junio de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la madrugada de este martes la región de Calabria, en el sur de Italia, sin que se hayan reportado daños por el momento.

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