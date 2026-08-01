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Resumen

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Una casa dañada tras un terremoto de magnitud 4,7 en Pozzuoli, cerca de Nápoles, el 1 de agosto de 2026. (Cesare ABBATE / ANSA / AFP)
Una casa dañada tras un terremoto de magnitud 4,7 en Pozzuoli, cerca de Nápoles, el 1 de agosto de 2026. (Cesare ABBATE / ANSA / AFP)
/ CESARE ABBATE
Por Agencia AFP

Un sismo de magnitud 4,7 que sacudió la región de Nápoles, en el sur de Italia, el viernes por la noche, dejó 21 heridos, entre ellos dos graves, y causó daños materiales, según las autoridades italianas.

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