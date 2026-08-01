Un sismo de magnitud 4,7 que sacudió la región de Nápoles, en el sur de Italia, el viernes por la noche, dejó 21 heridos, entre ellos dos graves, y causó daños materiales, según las autoridades italianas.

El epicentro del sismo, que se produjo el viernes a las 19H46 (17H46 GMT) a una profundidad de tres kilómetros, se situó en la región de los Campos Flégreos, entre los municipios de Pozzuoli (Puzol) y Quarto, al oeste de Nápoles, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia.

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Fue seguido por decenas de réplicas de menor intensidad durante toda la noche en esta región donde se encuentra el mayor cráter volcánico de Europa, con una actividad sísmica regular.

En su último balance del sábado, la Protección Civil italiana informó de 21 heridos, dos de ellos graves.

El sismo también provocó daños materiales, en particular “el derrumbe de algunos edificios desocupados”, indicó en Facebook el ministro italiano de Protección Civil, Nello Musumeci.

Los daños más importantes en Pozzuoli fueron causados por el derrumbe de un tramo de muro de un pequeño edificio, informa la agencia de noticias Ansa.

Grandes rocas se desprendieron del inmueble y cayeron sobre varios coches estacionados debajo, envolviéndolos en una nube de polvo blanco.

En el vecino municipio de Bacoli, el alcalde Josi Gerardo Della Ragione informó a Ansa de “derrumbes de paredes rocosas y de fachadas en edificios e inmuebles”, pero señaló que “las inspecciones (...) no han puesto de manifiesto viviendas inhabitables”.

Los bomberos continuaban el sábado por la mañana con sus comprobaciones técnicas en los edificios, constatando la presencia de grietas, así como la caída de piedras y escombros procedentes de revistimientos.

Algunas familias tuvieron que abandonar sus viviendas por precaución, según su comunicado.

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