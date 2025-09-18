El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas. Foto: USGS
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas. Foto: USGS
Agencia AFP
Agencia AFP

Terremoto en Rusia de magnitud 7,8 genera alerta de tsunami en las costas de Kamchatka
Un terremoto de magnitud 7,8 se registró este viernes , en el Extremo Oriente ruso, informó el , pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.

El terremoto ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, según el USGS, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

PUEDES VER: ¿Cuáles son los terremotos más potentes jamás registrados?

Videos publicados en las redes sociales rusas mostraban muebles y lámparas temblando en las casas, mientras que otro mostraba un auto estacionado balanceándose hacia adelante y hacia atrás en una calle.

La delegación local del servicio geofísico estatal ruso estimó una magnitud menor de 7,4 e informó de al menos cinco réplicas.

“Esta mañana se pone a prueba una vez más la resistencia de los residentes de Kamchatka”, dijo el gobernador de la región, Vladimir Solodov, en Telegram.

Un rescatista junto a una guardería dañada tras un terremoto, en Petropávlovsk-Kamchatski, Krai de Kamchatka, Rusia. Foto: EFE/EPA/MINISTERIO DE EMERGENCIAS DE RUSIA

“Por el momento no hay informes de daños. Pido a todos que mantengan la calma (...) Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población”, añadió.

La se encuentra en el conocido como Cinturón de Fuego, área que rodea la mayor parte del océano Pacífico con fuerte actividad sísmica.

En julio, un megasismo de magnitud 8,8 frente a la costa de la región provocó un tsunami que arrasó parte de un pueblo costero.

