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Resumen

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Iberia opera cuatro vuelos a la semana entre Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos. (Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Iberia opera cuatro vuelos a la semana entre Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos. (Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
/ KENZO TRIBOUILLARD
Por Agencia EFE

Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que tenían previsto salir este jueves desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela.

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