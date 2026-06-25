Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que tenían previsto salir este jueves desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela.
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