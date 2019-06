¿Cuáles fueron los cinco errores de Theresa May como primera ministra? Theresa May no supo tampoco encontrar las palabras para obtener el apoyo de un país profundamente dividido a un acuerdo de Brexit con el que quería complacer a ambos campos y no convenció a casi nadie

¿Cuáles fueron los cinco errores de Theresa May como primera ministra? Foto: AFP