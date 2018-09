Theresa May pasa incómodo momento tras no ser saludada por Angela Merkel | VIDEO El incidente se dio en el momento en que Theresa May estaba reunida con algunos los líderes de la Unión Europea en reunión donde observaron el plan presentado por el Gobierno británico para el Brexit



La canciller alemana negó el saludo públicamente a la primera ministra británica. (Foto: EFE)