Theresa May: "La respuesta de Rusia no cambia nada a los hechos"

La primera ministra británica Theresa May consideró el sábado que las medidas tomadas por Rusia en reacción a las sanciones británicas no cambian "nada a los hechos" ni a la "culpabilidad" de Rusia en el envenenamiento de un ex espía ruso y su hija.

"La respuesta de Rusia no cambia nada a los hechos: el intento de asesinato de dos personas en suelo británico, para el que no existe otra conclusión que la de la culpabilidad del Estado ruso", afirmó May en un discurso pronunciado en el congreso del Partido Conservador en Londres.

Precisó que el gobierno "anticipaba una respuesta de este tipo" de las autoridades rusas. "Junto a nuestros aliados vamos a reflexionar sobre las próximas etapas en los días que vienen", declaró.

Un Consejo de Seguridad Nacional se celebrará "a principios de la próxima semana", según el ministerio de Relaciones Exteriores británico.

Theresa May culpó a Rusia, "en violación flagrante del derecho internacional y de la Convención sobre las Armas Químicas", aunque subrayó que no había "ningún desacuerdo con el pueblo ruso" o con los rusos instalados en el Reino Unido.

El Kremlin anunció este sábado la expulsión inminente de 23 diplomáticos británicos y el cese de las actividades del British Council, dedicado a la promoción del inglés y de la cultura británica, en respuesta a las "acusaciones sin fundamento relativas al acontecimiento del 4 de marzo" proferidas por el gobierno británico.

Estas decisiones se producen tres días después de otras similares anunciadas por May, que consideró a Rusia "culpable" del envenenamiento del ex agente doble ruso Serguéi Skripal y de su hija Yulia en la ciudad inglesa de Salisbury, donde están todavía hospitalizados en estado crítico.

Fuente: AFP