Una niña británica de 12 años vive un verdadero drama, pues necesita de una sonda para alimentarse dos años después de contraer el coronavirus covid-19.

Tillie Adams, oriunda de Londres, Inglaterra, lucha contra la mencionada enfermedad desde el 2020 y no sabe si alguna vez podrá volver a hacer las cosas que ama.

“Quiero quitarme el tubo, quiero volver a la normalidad el próximo año”, dijo la menor en conversación con Mirror, medio que dio a conocer su caso.

“Es difícil para mí porque estoy tratando de aprender que no puedo hacer todo lo que solía hacer. No pensé que iba a durar tanto, pensé que solo serían un par de meses”, agregó.

Adams dio positivo a coronavirus por primera vez en diciembre de 2020. Tras ser diagnosticada, permaneció dos semanas en el hospital producto de un síndrome de infección post covid y, desde entonces, ha tenido que enfrentar los efectos de la enfermedad en su cuerpo, como fuertes dolores estomacales al comer, dolores de cabeza y dificultades para dormir.

“Se suponía que solo tendría el tubo durante seis semanas inicialmente”, dijo Kelly, madre de Tillie. “Solo pienso ‘¿vamos a volver a ser como antes?’ Eso está siempre en mi mente”.

Ni siquiera los doctores pueden dar explicación sobre su caso

“Siempre le pregunto a los médicos, pero todo lo que pueden decir es ‘eso esperamos’. Todavía no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que mejore”, aseguró. “Cada vez que vamos al hospital o a la clínica post-covid, todavía no tienen ninguna respuesta. También están aprendiendo”.

Decidida a demostrar que el covid no es un virus que solo afecta a adultos, Tillie creó una cuenta de Instagram en donde documenta todo sobre su caso.

Ha logrado acumula más de 17 mil seguidores y ponerse en contacto con otros niños que pasan por una situación parecida.

“Trato de ayudarlos tanto como puedo porque sé por lo que están pasando. Me doy cuenta de que no estoy sola”, señala. “Quiero crear conciencia, quiero que la gente sepa que no solo afecta a los adultos”.

Según el medio citado, se estima que cerca de 2 millones de personas padecen síndrome post covid en el Reino Unido. De este número, cerca de 87 mil son niños y 30 mil de ellos tuvieron esta condición por al menos un año.

¿Qué es el síndrome post covid?

La mayoría de personas que contraen coronavirus (COVID-19) se recupera en unas semanas. Pero algunas personas, incluso aquellas que se enfermaron levemente, pueden seguir teniendo síntomas mucho tiempo después de la recuperación inicial, señala el portal especializado Mayo Clinic.

En ocasiones, a estos problemas de salud persistentes se los llama síndrome pos-COVID-19, afecciones pos-COVID-19, COVID-19 persistente, síndrome crónico de COVID-19 y secuelas agudas de la infección por el virus SARS-CoV-2.

En algunos casos, el síndrome pos-COVID-19 dura meses o años y puede causar discapacidad.

Síntomas del síndrome pos-covid-19:

Fatiga

Síntomas que empeoran después de hacer esfuerzo físico o mental

Fiebre

Síntomas pulmonares (respiratorios), que incluyen dificultad para respirar o falta de aliento y tos

Otros síntomas posibles: