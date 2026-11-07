Al menos cinco personas han muerto y varias docenas más han resultado heridas este sábado cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al perpetrador.

La Policía indicó en la red social X que el ataque indiscriminado se produjo alrededor de las 15.00 hora local (14.00 GMT).

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