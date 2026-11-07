Resumen

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Policía y ambulancias en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia, 7 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Art Service)
Policía y ambulancias en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia, 7 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Art Service)
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Por Agencia EFE

Al menos cinco personas han muerto y varias docenas más han resultado heridas este sábado cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al perpetrador.

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