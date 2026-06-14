Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, se une a los manifestantes que protestan por la gestión policial de la detención de la víctima Henry Nowak. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP
El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, se une a los manifestantes que protestan por la gestión policial de la detención de la víctima Henry Nowak. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia EFE

La Policía británica detuvo anoche durante varias horas al activista ultraderechista Tommy Robinson en aplicación de la ley antiterrorista de 2019, según explicó él mismo en sus redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.