Logró frenar a solo tres metros del precipicio. La imagen de un camión estacionado al borde del colapsado puente Morandi se ha convertido en uno de los símbolos de la tragedia que ha golpeado Génova, Italia, y que ha dejado más de 30 muertos este martes.

Según el diario italiano "Il Messaggero", el chofer es empleado de la cadena de supermercados Basko y estaba haciendo un reparto matutino de mercadería por distintos comercios en la ciudad, cuando una sección de casi 100 metros del puente construido en los años 60 se vino abajo.



Giorgio Venturoli, gerente general de los supermercados Basko, reveló que el conductor "está bien, pero en estado de shock". Agregó que "fue rescatado de la zona del accidente y le hicieron todos los controles médicos".



"Ese es un tramo que nuestros camiones recorrían todos los días; es un puente muy transitado y es por eso que no viajamos a alta velocidad. Quizás esta es también la razón por la cual el conductor ha tenido tiempo de frenar", sostuvo Venturoli.



El conductor solo ha respondido a los investigadores del accidente; luego de ese interrogatorio pidió que lo dejaran descansar, de acuerdo con "Il Messaggero".



El suceso ocurrió en torno a las 12:00 hora local (10:00 GMT), cuando un tramo de unos cien metros del puente Morandi, que tiene un kilómetro de longitud y una altura de 90 metros, se vino abajo y sepultó bajo los escombros a varios vehículos.



El viaducto transcurre sobre una zona urbana en la que hay centros comerciales, edificios residenciales y áreas industriales.



Inicialmente se apuntó a que las fuertes lluvias podrían ser la causa del siniestro.



Sin embargo, durante el día la compañía encargada de la gestión y manutención de la autopista -Autoestrade per l'Italia, filial de Atlantia- señaló en un comunicado que estaba trabajando actualmente para asegurar el pavimento del viaducto.



Se ha generado entonces un debate sobre el estado de las carreteras y el Gobierno italiano ha garantizado que se exigirán responsabilidades.



"Es uno de los tramos más caros de Italia. Si alguien ha sacado beneficio y no ha realizado el debido mantenimiento, deberá responder", declaró Salvini a la televisión.



También el ministro italiano de Infraestructuras, Danilo Toninelli, avanzó que se abrirá una investigación para comprobar si "se han llevado a cabo los suficientes controles de mantenimiento" en el puente.



"Un puente de este tipo no cae ni por un rayo ni por un temporal, los responsables deben ser identificados", consideró por su parte el viceministro de Infraestructuras, Edoardo Rixi.



Mañana está previsto que el Gobierno italiano celebre una reunión extraordinaria en Génova para evaluar la situación y decidir qué acciones tomar.



Con información de EFE