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Petrolero de la flota fantasma rusa. Foto: AFP
Petrolero de la flota fantasma rusa. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Tres petroleros que navegan bajo bandera de conveniencia y aparentemente están implicados en el transporte de crudo ruso fueron atacados este jueves con drones en el mar Negro, cerca de las costas turcas, informa el digital turco Deniz Haber.

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