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Resumen

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“Estamos todos profundamente consternados”, confesó este lunes 7 el canciller alemán, Friedrich Merz, tras la arrolladora victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), en el estado de Sajonia-Anhalt. La política alemana vive momentos de tensión con este triunfo regional que no solo ha tenido efectos a nivel nacional, añadiendo más presión al jefe de gobierno alemán. Su onda sísmica ha cruzado las fronteras germanas.

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