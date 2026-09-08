Merz, quien también es líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), indicó que no esperaban una derrota de esa dimensión. “Son las reglas de la democracia”, dijo, aceptando el resultado.

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AfD ganó con un 43,8% de los votos frente al 17,2% de la CDU, duplicando incluso la proyección que se tenía. El resto de partidos tuvo porcentajes mucho más bajos, entre ellos el Partido Socialdemócrata (9,3%), Los Verdes (8,9%), La Izquierda (8,6%) y la ultraizquierdista Alianza Sarah Wagenknecht (5,3%).

¿Por qué genera tanta conmoción el triunfo de AfD en una región del este alemán? ¿Qué propone el partido y por qué este resultado tiene un carácter histórico?

Se trata de un partido de extrema derecha, y desde la Segunda Guerra Mundial ninguno había logrado controlar un estado. AfD ha roto esa tendencia. El internacionalista Jorge Chávez Mazuelos señala que lo primero que se nota es una prédica nacionalista, y “por eso se generan algunas reminiscencias con lo que fue el nacionalsocialismo de Adolf Hitler”.

También tiene un discurso étnico de rechazo a la migración y a la recepción de refugiados, a quienes acusan de ser los causantes de los altos niveles de violencia. Otro tema polémico es su cercanía con Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin.

“No es que ellos sean prorrusos per se, o sea, no es que tengan admiración por Rusia, sino que consideran que esta lógica de solidaridad con Ucrania va en contra de los intereses de Alemania, que no les permite comerciar libremente con un país que les podría dar petróleo y gas a precios más baratos”, afirma Chávez Mazuelos a El Comercio.

Además… El factor Ulrich Siegmund Ulrich Siegmund ha liderado la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt. Solo tiene 35 años y una carrera política en ascenso. Para el analista Carlos Novoa, lo primero que se destaca es su carisma. "Es un tipo que siempre sonríe. Va a ser difícil encontrar una imagen, una fotografía de él serio", indica. Esto le permitió conectar con la gente. Y también está su discurso. "El mensaje que ha dado tiene que ver con la lucha contra los sindicatos de izquierda, contra los beneficios que se dan a refugiados extranjeros, sobre todo ucranianos, y al regreso de la familia como unidad de la sociedad", agrega sobre Siegmund, quien estudió Administración de Empresas y Psicología Económica y tiene varios millones de seguidores en redes sociales.

Por allí pasa parte de la preocupación de Merz, quien señaló que los electores han votado por un partido que “cuestiona de manera fundamental las instituciones democráticas”. En esa línea, Merz, que asumió la presidencia de la CDU hace cuatro años, tenía como objetivo reducir a la mitad el capital electoral de AfD.

Hoy es todo lo contrario, e incluso la lideresa de AfD, Alice Weidel, ha pedido a Merz que convoque a elecciones anticipadas de inmediato y propiciar su reemplazo “antes de Navidad”. “Tenemos un 44-45% aquí. Es un mandato claro para gobernar. También vamos a gobernar a nivel federal”, advirtió.

Sin embargo, para los analistas aun no se puede hablar de consecuencias directas. Señala Chávez Mazuelos que si bien afecta políticamente al gobierno, “no significa que vaya a haber una reconfiguración del Bundestag en el corto plazo” .

Hoy Merz se mantiene por la coalición de su partido (CDU) con la Unión Social Cristiana y el Partido Socialdemócrata. Las elecciones federales serían en el 2029.

Para Carlos Novoa, analista internacional de la Universidad de Lima, si bien se trata de una elección regional, el AfD “es uno de los movimientos políticos con mayor apoyo popular en toda Alemania actualmente”. Pero antes deberá componer un gobierno en Sajonia-Anhalt, donde no alcanzó mayoría absoluta: tiene 39 escaños y estaría en busca de tránsfugas o del apoyo de otros partidos para llegar a los 42 que le den esa opción.

Paradójicamente, señala el analista, “disidentes de izquierda estarían apoyando”, y si no lo logran, entonces, dependiendo de cómo vaya la situación, también podría haber otra elección.

La victoria de AfD motivó las protestas en varias partes de Alemania. (Foto: EFE) / CLEMENS BILAN

Friedrich Merz mostró preocupación por el crecimiento de AfD. (Foto: EFE)

¿Por qué ha crecido tanto el AfD? Indica Novoa que “básicamente este es un voto de protesta”.

Sajonia-Anhalt es uno de los 16 estados federales de Alemania, y uno de los que fue parte de la antigua Alemania Oriental, de tendencia soviética. Asevera Novoa que, tras la caída del Muro de Berlín, hay asuntos que no han sido resueltos en la nación germana y que se reflejan en el voto por AfD.

“[Este voto] está representado por demandas que no han sido atendidas”, resalta el internacionalista. Es así que el voto por AfD viene sobre todo de obreros, personas sin estudios superiores y de “más de un 60% o 65% de gente que considera que está en una mala situación económica”.

Y es que Alemania hoy atraviesa una crisis que afecta el bienestar de los alemanes. “ Todo este cóctel de cosas ha hecho que Alternativa por Alemania (AfD) signifique no solo un voto de protesta, sino un eventual regreso de la extrema derecha, por primera vez, tras la Segunda Guerra Mundial” , apunta el docente universitario.

¿Un golpe a Europa?

Más allá de Alemania, las consecuencias podrían alcanzar a Europa. Y es que para AfD la Unión Europea atenta contra los intereses germanos.

“Este es un momento grave en Europa, al ver a la extrema derecha ganar en unas elecciones regionales en Alemania”, escribió en X el ministro de Asuntos Europeos francés, Benjamin Haddad.

En el caso de Francia genera preocupación por la presencia del partido Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, de similar tendencia.

Para Novoa, “es evidente que estamos viviendo un cambio a nivel mundial en el cual las posiciones de derecha radical o de extrema derecha han ganado terreno”.

Esta tendencia ya se ha visto en Estados Unidos. Y es allí donde Alternativa por Alemania (AfD) ha recibido felicitaciones, especialmente de partidarios del presidente Donald Trump.

AfD recibió las felicitaciones de políticos y empresarios cercanos a Donald Trump y el movimiento MAGA. (Foto: EFE)

Por un lado, el exembajador estadounidense en Alemania, Richard Grenell, dijo que los resultados significan “una gran victoria y un nuevo día en Alemania”. Elon Musk, multimillonario dueño de Tesla, también se pronunció con un rotundo “¡Bien hecho!”, y aseguró estar dispuesto a invertir más.

Para Chávez Mazuelos, estos partidos de extrema derecha tienen “una vocación anteuroeuropeísta porque entienden que el proceso de integración europeo va en contra de su soberanía”.

Y en el caso de Estados Unidos esto resulta importante “dentro de la visión transaccional de Trump”.

“Estados Unidos prefiere negociar con países por separado porque su poder relativo se fortalece. Si es que la Unión Europea se fragmentara, el poder relativo de cada uno de los países por separado sería menor, y eso fortalecería la mano de Washington de cara a negociaciones comerciales, políticas y de otro tipo”, remarca el analista.

Efectos que llegarían a Ucrania

Otro asunto que genera preocupación es Ucrania.

Hoy en día Alemania es uno de los países que más ayuda ha dado al país que lleva cuatro años y medio enfrentando a Rusia. Sin embargo, de crecer la presencia política de AfD, esto podría verse comprometido, incluyendo su integración a la Unión Europea.

“Respecto a Ucrania, yo creo que el temor es a mediano plazo” , indica Chávez Mazuelos.

A pesar de la crisis que vive, Alemania es la principal economía de Europa y tiene un gran peso político. Pero el retiro de apoyo a la causa ucraniana, indica el docente de la Academia Diplomática del Perú, es algo que se debe ver en el proceso.

“Sería muy problemático para el rearme europeo, sería muy problemático para la cooperación en materia de seguridad y defensa que los países de la región están profundizando y sería muy problemático para el propio proceso de integración europeo”, finaliza Chávez Mazuelos.