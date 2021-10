El fin de semana que pasó turbulento para Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Su furibunda reacción ante el pedido de liberación del opositor Osman Kavala es la mejor prueba de ello.

Todos los embajadores que se unieron y firmaron un manifiesto para que excarcelaran al empresario quien vive en prisión desde hace cuatro años, fueron declarados persona non gratas y se ordenó su expulsión del país.

Porque, cuando se trata de mano dura, Erdogan se esmera por demostrar que es el más implacable, incluso hasta llegar a tomar decisiones dignas de una tragicomedia -ahí está su prohibición de escuchar música pasada la medianoche-.

En consecuencia, los representantes de Estados Unidos, Francia, Alemania y otros siete países, deberán dejar el país, tal como lo específica el artículo 9 de la Convención de Viena, que justamente habla sobre quienes son declarados persona non grata.

¿QUIÉN ES KAVALA?

Para Erdogan, el hombre de 63 años es el representante en Turquía del “judío húngaro, Soros, que despedaza países”.

¿Qué tanto de cierto es eso?

“La Vanguardia” cuenta que fue él quien llevó al país a la red de donaciones de Soros, Open Society, aunque él se hizo su propio camino.

El medio anota que Kavala nació en París y que es el heredero de una gran fortuna minera e inmobiliaria con raíces turcas. Su camino, sin embargo, se enfocó en la filantropía y la cultura.

Con su dinero, Kavala financió la editorial “Iletesim, fundamental en ciencias sociales”, así como otros proyectos que reflexionaban sobre la actualidad de Turquía para entender mejor al país.

“Montó asociaciones de estudios políticos, como Helsinki, u otras centradas en el patrimonio histórico. También Tesev, un laboratorio de ideas europeísta. Implicado en la resolución del conflicto kurdo, creó el Centro por la Verdad, la Justicia y la Memoria”.

También organizó y dio techo a bienales de arte, creó centros culturales que estaban abiertos a personas de diferentes procedencias.

¿Por qué está preso?

En el 2013, los ‘indignados’ de Turquía ocuparon el parque Gezi en Estambul, en lo que derivó en “la mayor contestación social vivida” por Erdogan durante “sus 17 años en el poder”.

“El País” recuerda:

“Lo que había comenzado como una pequeña manifestación contra la reforma del parque estambulí de Gezi terminó convertido en un movimiento contra el autoritarismo del entonces primer ministro y hoy presidente que se extendió por todo el país y en el que participaron más de 3,5 millones de turcos.”

Hacia el 2019, el gobierno de Erdogan se había encargado de perseguir a los opositores, al punto que quienes fueron capturados en el parque enfrentaron la posibilidad de pagar “3.000 años de cárcel”.

Fueron “16 imputados —dos de ellos, el actor Mehmet Ali Alabora y el periodista Can Dündar, juzgados en rebeldía pues se han exiliado en el extranjero— y la Fiscalía pide para ellos entre 606 y 2.970 años de cárcel”.

Desde el gobierno, se culpaba al magnate George Soros de financiar la revuelta a través de Open Society.

Osman Kavala, por sus vínculos con la oenegé, fue arrestado en el 2017, y “desde entonces ha sido mantenido en prisión pese a que no se le permitió conocer las acusaciones que pesan contra él hasta hace unos meses”.

Sin embargo, en el 2000, un tribunal absolvió a los acusados de “intento de derrocar al gobierno”.

Pero quien no salió libre fue Kavala, gracias a una jugada de la Fiscalía quien lo acusó de haber sido parte del intento de golpe de Estado del 2016, que estuvo a cargo de militares.

En reacción, la Unión Europea y el Consejo de Europa criticaron la decisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se pronunció y dijo que los derechos procesales habían sido violados y que debían ponerlo en libertad.

Entonces, Kavala declaró:

“No estoy muy sorprendido. Aunque no había ningún motivo para que me detuvieran no esperaba [salir] luego de la primera audiencia. Como saben, soy el acusado número uno de este caso”.

“Esta situación, en mi opinión, muestra que la ficción de la acusación no está respaldada por pruebas concretas, no fue preparada con exactitud y fue escrita como un supuesto mensaje político”.

Y es por eso que varios embajadores –se sumaron también los de Finlandia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Canadá, Nueva Zelanda- decidieron firmar un manifiesto pidiendo su libertad. Aunque, claro, la respuesta de Erdogan fue muy a su estilo.

“Estos 10 embajadores vienen a dar órdenes al Ministerio de Exteriores. ¿Qué desvergüenza es esta? ¿Dónde creen que están? ¡Esto es Turquía! Yo también he dado órdenes al Ministerio de Exteriores: ‘Que estos 10 embajadores sean inmediatamente declarados persona non grata’. Así entenderán, sabrán lo que es Turquía”.

