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Resumen

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Bomberos ucranianos extinguen un incendio en el lugar donde un misil ruso atacó un edificio de apartamentos en Kiev el 14 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)
Bomberos ucranianos extinguen un incendio en el lugar donde un misil ruso atacó un edificio de apartamentos en Kiev el 14 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia AFP

Ucrania acusó este miércoles a Estados Unidos de ayudar a Rusia por, supuestamente, no haberle advertido de ataques de misiles inminentes y por haber ralentizado el sistema Starlink, del que depende para la comunicación en el campo de batalla.

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