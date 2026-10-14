Ucrania acusó este miércoles a Estados Unidos de ayudar a Rusia por, supuestamente, no haberle advertido de ataques de misiles inminentes y por haber ralentizado el sistema Starlink, del que depende para la comunicación en el campo de batalla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el martes en que Washington sigue ayudando a Ucrania y un funcionario estadounidense declaró a la AFP el miércoles que su política “no ha cambiado”.

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La UE también dijo que no había “indicios” de que la cooperación hubiera cesado.

Una fotografía distribuida por la Policía Nacional de Ucrania el 14 de octubre de 2026 muestra una ambulancia, un camión de bomberos y una camilla vacía cerca de un edificio dañado, mientras se eleva humo tras un ataque aéreo ruso en Rivne, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: Handout / Policía Nacional de Ucrania / AFP) / HANDOUT

Los misiles balísticos han golpeado la capital ucraniana, Kiev, durante dos noches consecutivas, antes de que las sirenas de ataque aéreo pudieran sonar a tiempo para advertir a la gente de que se refugiara en sótanos o en estaciones de metro.

Los ataques a instalaciones energéticas dejaron sin electricidad a más de 600.000 personas, a pesar del sorprendente anuncio de Trump de un “alto el fuego energético” en la guerra, iniciada hace casi cinco años.

“Nunca antes Rusia había mostrado un desprecio tan ostentoso hacia Estados Unidos”, estimó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El mandatario calificó de “totalmente injusto” que los socios occidentales no le hubieran avisado de los inminentes lanzamientos de misiles balísticos rusos.

Una fotografía distribuida por la Policía Nacional de Ucrania el 14 de octubre de 2026 muestra a bomberos trabajando junto a un edificio dañado y automóviles calcinados tras un ataque aéreo ruso en Rivne, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: Handout / Policía Nacional de Ucrania / AFP) / HANDOUT

Drones propulsados por reactores

A lo largo de la guerra, se han dado pocos casos de falta de aviso previo y las autoridades ucranianas los han atribuido al uso de misiles rusos difíciles de detectar o a posibles problemas técnicos.

Este miércoles, la velocidad de algunos terminales de internet de Starlink, utilizados por el ejército ucraniano para lanzar ataques contra el territorio ocupado por Rusia y contra drones interceptores, se redujo, según reportes. Y un alto cargo ucraniano apuntó a Washington como responsable.

“Es obvio que ellos (Estados Unidos) están ayudando a Rusia por alguna razón”, declaró el funcionario a la AFP.

Un asesor de Zelensky, Sergiy Beskrestnov, relacionó los ataques con las restricciones de Starlink.

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Esta red era “la solución más eficaz” para proteger a Ucrania contra los drones rusos propulsados por reactores, que pueden volar a una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, dijo.

“Nuestros socios nos privan de una de las pocas oportunidades que tenemos de defender el país contra los drones Shahed propulsados por reactores”, escribió en Telegram.

Según fuentes de defensa ucranianas, SpaceX “restringió unilateralmente el funcionamiento de las terminales de Starshield (...) sin previo aviso”.

El propietario de Starlink, Elon Musk, respaldó el pasado fin de semana a Trump, quien ha anunciado un acuerdo de suministro de gasóleo con Rusia pese a estar sometida a sanciones. También sorprendió a los beligerantes anunciando un “alto el fuego energético”.

Bomberos ucranianos extinguen un incendio en el lugar donde un misil ruso atacó un edificio de apartamentos en Kiev el 14 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya SAVILOV / AFP). / GENYA SAVILOV

Rusia anunció este miércoles que los primeros contratos para el suministro de gasóleo a Estados Unidos se firmarán “en los próximos días”.

Hace unos días, Trump también arremetió contra Zelenski, e incluso sugirió que debería ser sustituido como presidente, por los ataques de largo alcance contra las infraestructuras energéticas rusas.

Rusia “toma nota”

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia “toma nota” sobre cualquier indicio de que el apoyo de Washington a Ucrania haya cambiado pero “es demasiado pronto para sacar conclusiones generales”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a reforzar el apoyo a las defensas aéreas de Ucrania.

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Zelenski, que este miércoles llegará a Londres para hablar con el primer ministro británico, Andy Burnham, ha afirmado que Ucrania está dispuesta a abstenerse de atacar las infraestructuras energéticas rusas.

Pero acusó al Kremlin de haber “desperdiciado la oportunidad de una distensión”.

Rusia ya atacó en otras ocasiones las centrales eléctricas de Ucrania antes del invierno, cuando las temperaturas pueden descender hasta los -20 °C.

Ucrania presiona a sus aliados para obtener más apoyo militar, sobre todo sistemas interceptores avanzados para derribar misiles y drones propulsados por reactores.

Los ataques rusos de la noche han causado la muerte de al menos cuatro personas en Kiev, dos en la región de Dnipró (centro este) y otra en la de Zaporiyia (sur), según las autoridades. Durante el día, un ataque con drones también causó al menos seis muertos en Lutsk, en el oeste.

Rusia anunció el miércoles haber derribado durante la noche 902 drones ucranianos.

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