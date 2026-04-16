Las fuerzas rusas lanzaron 659 drones y 44 misiles contra ciudades de toda Ucrania en un período de 24 horas, acusó este jueves la fuerza aérea ucraniana, en una oleada que causó la muerte de al menos 14 personas, principalmente en la noche.

De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, las unidades de defensa antiaérea derribaron 636 drones y 31 misiles. Los objetivos principales fueron la capital, Kiev, y la portuaria ciudad de Odesa.

FOTODELDÍA KIEV (Ucrania), 16/04/2026.- Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un almacén civil en Kiev, Ucrania, este jueves, en medio de la invasión rusa. Al menos cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y otras 49 resultaron heridas tras un ataque combinado ruso nocturno con drones y misiles que impactó la capital ucraniana, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. EFE/ Sergey Dolzhenko / SERGEY DOLZHENKO

Ante este escenario, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia no debe beneficiarse de ningún levantamiento de sanciones.

Lo ocurrido “ha demostrado que Rusia no merece ningún alivio en la política mundial ni el levantamiento de las sanciones”, afirmó Zelensky en sus redes sociales.

Estados Unidos había suspendido ciertas sanciones sobre el petróleo ruso almacenado en el mar, una decisión destinada a mitigar el impacto de la subida vertiginosa de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio.