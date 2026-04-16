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Al menos ocho personas murieron y otras seis resultaron heridas tras un ataque ruso nocturno en Odesa, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/IGOR MASLOV
Al menos ocho personas murieron y otras seis resultaron heridas tras un ataque ruso nocturno en Odesa, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/IGOR MASLOV
Por Agencia AFP

Las fuerzas rusas lanzaron 659 drones y 44 misiles contra ciudades de toda Ucrania en un período de 24 horas, acusó este jueves la fuerza aérea ucraniana, en una oleada que causó la muerte de al menos 14 personas, principalmente en la noche.

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