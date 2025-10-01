Un ataque de artillería rusa dejó sin electricidad a la estructura que protege parte de la planta nuclear de Chernóbil, parcialmente destruida en el accidente nuclear de 1986, informó el miércoles el Ministerio de Energía de Ucrania.

“Como resultado de las sobretensiones, el Nuevo Confinamiento Seguro, una instalación clave que aísla la cuarta unidad destruida de la central nuclear de Chernóbil y evita la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente, quedó sin electricidad”, dijo el ministerio en Telegram.

Según el ministerio, varios especialistas están trabajando para restaurar el suministro eléctrico, aunque no especificó las consecuencias del apagón. Por el momento Rusia no se ha pronunciado.

Esta estructura, completada en 2016 y también llamada “sarcófago”, tiene forma de escudo y rodea el reactor de la unidad cuatro para evitar que libere material radiactivo.

Sala de control número 3 de la central ucraniana de Chernóbil, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Nadjejda Vicent

En febrero, el ataque de un dron ruso dañó la estructura, pero no provocó un aumento de la radiación en el área circundante, según las autoridades ucranianas.