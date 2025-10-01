Vista general del nuevo refugio protector sobre los restos de la Unidad 4 del reactor nuclear hoy en la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Oleg Petrasyuk
Un ataque de artillería rusa dejó sin electricidad a la estructura que protege parte de la , parcialmente destruida en el accidente nuclear de 1986, informó el miércoles el Ministerio de Energía de Ucrania.

“Como resultado de las sobretensiones, el Nuevo Confinamiento Seguro, una instalación clave que aísla la cuarta unidad destruida de la central nuclear de Chernóbil y evita la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente, quedó sin electricidad”, dijo el ministerio en Telegram.

Según el ministerio, varios especialistas están trabajando para restaurar el suministro eléctrico, aunque no especificó las consecuencias del apagón. Por el momento Rusia no se ha pronunciado.

Esta estructura, completada en 2016 y también llamada “sarcófago”, tiene forma de escudo y rodea el reactor de la unidad cuatro para .

Sala de control número 3 de la central ucraniana de Chernóbil, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Nadjejda Vicent
En febrero, el dañó la estructura, pero no provocó un aumento de la radiación en el área circundante, según las autoridades ucranianas.

