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Resumen

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El lugar de un ataque aéreo contra la estación de ferrocarril de Dnipró, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Al menos 13 personas murieron cuando un dron ruso se estrelló contra un andén. (SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP).
El lugar de un ataque aéreo contra la estación de ferrocarril de Dnipró, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Al menos 13 personas murieron cuando un dron ruso se estrelló contra un andén. (SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Al menos 13 personas murieron por el ataque de un dron ruso contra una estación de tren de Dnipró, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades este jueves.

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