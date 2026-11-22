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Al menos seis personas murieron este domingo en bombardeos rusos que golpearon varias zonas aledañas a la capital ucraniana y uno de los ataques destruyó parcialmente un bloque de viviendas, donde temen que hayan más víctimas debajo de los escombros.
Al menos seis personas murieron este domingo en bombardeos rusos que golpearon varias zonas aledañas a la capital ucraniana y uno de los ataques destruyó parcialmente un bloque de viviendas, donde temen que hayan más víctimas debajo de los escombros.
Ucrania sufre constantes ataques nocturnos rusos, incluidos bombardeos contra zonas residenciales, en un momento en que se encamina hacia otro invierno en guerra, tras la invasión que comenzó en febrero de 2022.
Uno de los bombardeos nocturnos impactó un edificio de cinco pisos en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, a unos 45 kilómetros al norte de la capital, y dejó tres muertos.
Los rescatistas trabajan entre una montaña de escombros, mostraron imágenes de AFP, y las autoridades informaron que siguen buscando a personas desaparecidas.
El defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, calificó el ataque como parte de la “guerra genocida de Rusia contra Ucrania” e instó al mundo a “dejar de mirar hacia otro lado”.
Otras dos personas murieron y ocho resultaron heridas en Vishneve en un bombardeo que golpeó un supermercado.
“Una salida a comprar cualquiera se torna en una tragedia por un ataque ruso”, denunció el gobernador de la región de Kiev, Timur Tkachenko.
En Bila Tserkva, al sur de la capital ucraniana, una persona murió por un ataque que incendió su vivienda.
Moscú ha intensificado sus ataques contra Ucrania, especialmente contra la infraestructura energética, ante la inminente llegada del invierno, con temperaturas por debajo de los 0ºC.
El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió esta semana una respuesta “dolorosa” después de los ataques ucranianos que dañaron el puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Moscú.
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