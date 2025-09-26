Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental

Los soldados rusos en el campo de batalla se distinguen por marcas rojas en su vestimenta. Foto: Ministerio de Defensa ruso
Los soldados rusos en el campo de batalla se distinguen por marcas rojas en su vestimenta. Foto: Ministerio de Defensa ruso
Las están utilizando una nueva estrategia que consiste en lanzar numerosos asaltos con grupos muy pequeños de soldados para , afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

“Desde principios del verano las tácticas del enemigo cambiaron”, declaró Sirski a un grupo de periodistas, entre ellos de AFP, en declaraciones divulgadas este viernes.

La , utilizada en el frente oriental, consiste en emplear “un gran número de pequeños grupos de asalto”, de 4 a 6 soldados, encargados de avanzar lo más lejos posible sin ser detectados, explicó.

El objetivo es “paralizar” la logística ucraniana y “conquistar territorios sin desplegar un gran número de soldados”, agregó.

Según Sirski esta estrategia también sirve para “declarar su presencia” y plantar su bandera, reivindicando así avances incluso si los logra un pequeño grupo.

El comandante comparó esta táctica con la de las “mil cortaduras”, una forma de tortura que inflige múltiples pequeñas heridas.

Según él, el ejército ruso operó de esta manera cerca de la ciudad de Dobropillia, en la región de Donetsk, y en la región de Dnipropetrovsk, en la que penetró este verano por primera vez desde el inicio de la .

El comandante en jefe reconoció que la situación es “difícil” en el frente, y que el ejército ruso sigue avanzando en sectores importantes.

Rusia ha tomado en un año aproximadamente el 1% del , según un análisis de AFP basado en datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Estados Unidos, que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

