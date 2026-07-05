Ucrania aseguró este domingo que ha atacado con éxito la pasada noche el aeródromo de Gvardéiskoye de una de las principales bases aéreas de Rusia en la ocupada península de Crimea.

El Estado Mayor General de Ucrania informó en su canal de Telegram de que la magnitud de los daños aún se está evaluando, pero destacó que el aeródromo se utiliza para albergar aeronaves de aviación táctica-operacional y naval, apoyar misiones de combate, así como para tareas logísticas y de mantenimiento técnico de la aviación.

También fueron alcanzados, según la misma fuente, los puentes de carretera sobre el río Hruzkyi Yalanchyk y el río Kalmius, en la provincia oriental de Donetsk.

Según Kiev, Rusia emplea estas infraestructuras para trasladar personal, armamento, municiones y otros recursos logísticos y materiales.

Además, fueron atacados tres depósitos de municiones rusos en Donetsk y Lugansk, así como en Jersón.