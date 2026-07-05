Una fotografía tomada el 14 de octubre de 2022 muestra el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia. (Foto: AFP).
Una fotografía tomada el 14 de octubre de 2022 muestra el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia. (Foto: AFP).
/ STRINGER
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Ucrania aseguró este domingo que ha atacado con éxito la pasada noche el aeródromo de Gvardéiskoye de una de las principales bases aéreas de Rusia en la ocupada península de Crimea.

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