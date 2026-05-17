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Esta fotografía, difundida en el canal oficial de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrey Vorobyov, el 17 de mayo de 2026, muestra un edificio en llamas tras un ataque aéreo de Ucrania. (AFP).
Esta fotografía, difundida en el canal oficial de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrey Vorobyov, el 17 de mayo de 2026, muestra un edificio en llamas tras un ataque aéreo de Ucrania. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Ucrania lanzó más de 500 drones contra Rusia durante la noche, causando la muerte de tres personas en la región de Moscú, en uno de los ataques más masivos desde que empezó la guerra en febrero de 2022, informaron las autoridades rusas este domingo.

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