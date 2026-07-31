Por Guillermo Vera Ayala

Ucrania lleva dos semanas bombardeando las instalaciones de Wildberries, el minorista en línea más grande de Rusia, en lo que para Kiev supone parte de su estrategia de golpear la cadena de suministro del Kremlin.

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