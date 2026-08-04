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Ataque ucraniano en una zona de almacenes cerca de la localidad Krasni Bor. (Captura de video).
Ataque ucraniano en una zona de almacenes cerca de la localidad Krasni Bor. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Una nueva escalada de Ucrania causó este martes al menos siete muertos en tres ataques contra almacenes de comercio electrónico en territorio ruso, uno de ellos cerca de Moscú, y contra las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk.

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