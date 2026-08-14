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Ucrania bombardea la región rusa de Belgorod.
Ucrania bombardea la región rusa de Belgorod.
Por Agencia EFE

Ucrania lanzó este viernes un ataque masivo con más de medio centenar de drones contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia, desatando un incendio, según informaron las autoridades locales.

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