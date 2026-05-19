Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre inspecciona un edificio de departamentos dañado tras un ataque con drones de Ucrania en las afueras de Moscú, Rusia, el 17 de mayo de 2026. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV).
Un hombre inspecciona un edificio de departamentos dañado tras un ataque con drones de Ucrania en las afueras de Moscú, Rusia, el 17 de mayo de 2026. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV).
/ MAXIM SHIPENKOV
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Ucrania llevó a cabo el domingo el mayor ataque con drones contra Rusia desde el inicio de la guerra: casi 600 aparatos fueron lanzados en una ofensiva que dejó cuatro muertos y más de diez heridos, con la región de Moscú entre los principales objetivos. Pero más allá de las cifras y del impacto inmediato, la operación ha reforzado una pregunta que gana fuerza entre analistas: si la guerra está entrando en una nueva etapa. El aumento de los ataques de largo alcance, la creciente capacidad de Kiev para penetrar defensas rusas y el protagonismo cada vez mayor de los drones sugieren un cambio en la dinámica del conflicto, donde la tecnología y la capacidad de golpear la retaguardia enemiga se perfilan como un nuevo escenario.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.