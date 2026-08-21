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Resumen

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Ucrania atacó una refinería de Lukoil y un aeródromo militar en Rusia con drones de largo alcance. Foto: Captura de video/EFE
Ucrania atacó una refinería de Lukoil y un aeródromo militar en Rusia con drones de largo alcance. Foto: Captura de video/EFE
Por Agencia EFE

Ucrania atacó este viernes con drones de largo alcance una refinería de petróleo en la región de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, y un aeródromo militar en Volgogrado, en el sur, según informaron las autoridades locales rusas y el Estado Mayor General ucraniano.

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