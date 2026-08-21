Ucrania atacó este viernes con drones de largo alcance una refinería de petróleo en la región de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, y un aeródromo militar en Volgogrado, en el sur, según informaron las autoridades locales rusas y el Estado Mayor General ucraniano.

El Estado Mayor General de Ucrania confirmó el ataque contra la refinería de petróleo Lukoil-Permnefteorgsintez, a más de 1.500 kilómetros de la frontera, y explicó que en sus instalaciones se registró un incendio.

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Previamente, el Ministerio de Seguridad Territorial local, citado por la agencia rusa TASS, informó de que en la región de Perm las defensas antiaéreas repelían ataques de drones enemigos.

La agencia oficial rusa indicó, por su parte, que en la capital regional se activaron las sirenas y se escucharon explosiones.

La autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsia había señalado que el aeropuerto local había restringido temporalmente sus actividades “para garantizar la seguridad de los vuelos”.

El canal independiente ruso Astra indicó que sobre la refinería Lukoil-Permenefteorgsintez se alzaba una columna de humo, información que confirmó el canal ucraniano Exilenova+, que publicó varios vídeos del humo sobre la ciudad.

Según el Estado Mayor General de Ucrania, se trata de una de las principales empresas de refinado de petróleo de Rusia, con una capacidad superior a los 13 millones de toneladas de petróleo al año.

Ucrania atacó una refinería de Lukoil y un aeródromo militar en Rusia con drones de largo alcance. Foto: Captura de video/EFE

De acuerdo con Kiev, la empresa participa en el suministro de las Fuerzas Armadas rusas.

Esta refinería ha sido anteriormente objeto de ataques ucranianos: la instalación sufrió daños el pasado 29 de julio, el 7 de mayo y el 30 de abril.

El Estado Mayor General de Ucrania también informó de otro ataque contra territorio ruso, en concreto contra el aeródromo militar de Marínovka, en la región rusa de Volgogrado, si bien aún está evaluando los daños causados.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en sus redes sociales que también hubo resultados en un ataque en el mar Negro, aunque sin revelar detalles.

Durante la pasada noche el Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 325 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

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