Un ataque de Rusia con drones derribó parcialmente la noche del sábado al domingo un edificio de viviendas en la localidad ucraniana de Dimer, en la región de Kiev, donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que hasta 14 personas podrían estar bajo los escombros.

“Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Catorce personas no responden a las llamadas”, señaló el jefe de Estado ucraniano en su cuenta de Telegram.

“La entrada de un edificio de cinco plantas quedó parcialmente destruida por un ataque con drones rusos. Gracias a nuestros equipos de rescate por su rápida actuación ya se ha evacuado a nueve personas y se ha controlado el incendio”, precisó.

En su mensaje, Zelensky resumió los ataques sufridos por Ucrania a manos de Rusia en la última semana, en la que las fuerzas rusas lanzaron “aproximadamente 2.700 drones, cerca de 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diversos tipos”.

Since this morning, a search and rescue operation has been underway in Dymer, Kyiv region. Part of a five-story apartment building has collapsed following a Russian drone attack. I thank our first responders for acting quickly: nine people have already been evacuated, and the fire has been contained. But unfortunately, people may still be trapped under the rubble – 14 people remain unaccounted for. All necessary services are working at the scene. A child was also injured in a Russian strike with guided aerial bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. Overall, 20 regions of Ukraine have come under Russian attack this week. Russia launched around 2,700 drones, nearly 1,460 aerial bombs, and 165 missiles of various types at them. A significant number were ballistic missiles, including North Korean ones, which the Russians are constantly helping Pyongyang modernize to improve their accuracy. Against this backdrop, it is particularly difficult to understand the delays in supplying anti-ballistic interceptors to Ukraine. We need to strengthen our defense. It is very important that America authorize the transfer of missiles for Patriot systems that our partners have already paid for under PURL. It is also important to continue contributions to the PURL program, which is our main source of anti-ballistic interceptors. Thank you to everyone who is helping with this. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2026

“Una parte significativa de estos son misiles balísticos, incluidos los norcoreanos, a cuya modernización los rusos ayudan constantemente a Pyongyang para que puedan atacar con mayor precisión”, precisó el jefe de Estado ucranio, que subrayó la necesidad de medios de lucha antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Tenemos que reforzar nuestra defensa. Es muy importante que Estados Unidos autorice la transferencia de misiles ‘Patriot’, que ya han sido pagados por los socios”, según Zelensky.

Anteriormente, el Servicio de Estatal Emergencias de Ucrania (DSNS), informó en Telegram de que “podría haber siete personas bajo los escombros” en Dimer.

“El edificio ha quedado destruido desde la primera hasta la quinta planta”, según la descripción de los servicios de emergencia, cuyos operativos trabajan en el lugar objeto del ataque.

“En estos momentos continúan las labores de rescate, el desescombro de las estructuras derrumbadas y la búsqueda de personas”, según el DSNS.

Este ataque se produjo en una noche en la que Rusia volvió a atacar con abundantes drones el territorio ucraniano.

Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas antiaéreas “destruyeron o neutralizaron 161 drones enemigos del tipo Shahed”, aunque se registraron impactos de los sistemas rusos en 18 puntos del país invadido por Rusia.

También se produjo en seis localizaciones la caída de restos de drones destruidos.